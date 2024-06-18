Укр Рус Eng

ЕС поможет возвращать незаконно вывезенных РФ украинских детей

Новости — Вторник, 18 июня 2024, 10:53 — Кристина Бондарева

Евросоюз стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом 17 июня сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

По его словам, ЕС принял такое решение в соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Швейцарии.

"Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружия должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление", – написал Боррель в соцсети Х (Twitter).

Реклама:

Первое заседание новосозданной Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которой сопредседателями являются Украина и Канада, состоялось 2 февраля в Киеве.

Международная коалиция работает над возвращением домой украинских детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей. Подробнее о ней читайте в материале "ЕвроПравды".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Боррель
Реклама: