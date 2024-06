ЕС поможет возвращать незаконно вывезенных РФ украинских детей

Евросоюз стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом 17 июня сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

По его словам, ЕС принял такое решение в соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Швейцарии.

"Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружия должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление", – написал Боррель в соцсети Х (Twitter).

In line with the discussions during the Summit on Peace in Ukraine, the EU became an observer of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.



Now is the time to act & to bring back all the thousands of forcibly transferred & deported Ukrainian children.



1/2