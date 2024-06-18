ЕС поможет возвращать незаконно вывезенных РФ украинских детей
Евросоюз стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Об этом 17 июня сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".
По его словам, ЕС принял такое решение в соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Швейцарии.
"Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружия должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление", – написал Боррель в соцсети Х (Twitter).
In line with the discussions during the Summit on Peace in Ukraine, the EU became an observer of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 17, 2024
Now is the time to act & to bring back all the thousands of forcibly transferred & deported Ukrainian children.
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Первое заседание новосозданной Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которой сопредседателями являются Украина и Канада, состоялось 2 февраля в Киеве.
Международная коалиция работает над возвращением домой украинских детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.
Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января одобрила резолюцию, касающуюся положения украинских детей. Подробнее о ней читайте в материале "ЕвроПравды".