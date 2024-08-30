В Польше отказались тренировать украинских военных в Украине и сбивать ракеты со своей территории

Польша не будет сбивать российские беспилотники или ракеты над Украиной, а также не будет тренировать украинских солдат на украинской территории.

Об этом заявил заместитель министра обороны во время встречи глав оборонных ведомств стран ЕС Польши Павел Залевский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы не рассматриваем ни в одном формате то, что является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с польской территории", – заявил Залевский.

Он считает, что "радикальное усиление Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не требует такой поддержки со стороны польских ВВС". Он отметил, что "Украина должна иметь чем себя защищать", но подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

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Таким образом, он решительно отверг украинское предложение, чтобы страны-союзники НАТО, такие как Польша, сбивали российские ракеты или беспилотники, летящие на них, но все еще находящиеся в украинском небе. Так же решительно Залевский отверг идею Киева об обучении украинских военных на украинской территории.

Эта идея имеет поддержку Франции и некоторых североевропейских стран. Однако она не получила единодушной поддержки в странах ЕС. Прежде всего, Германия и Австрия считают, что Россия может воспринять это как провокацию. Существуют также опасения, что ЕС не сможет обеспечить безопасность европейских инструкторов.

Польша присоединяется к противникам этой идеи. По словам Залевского, подготовка украинских солдат в том виде, в котором она сейчас происходит в странах ЕС (то есть в Польше или Германии), "является наиболее эффективной". По его мнению, на двусторонней основе некоторые страны ЕС могут тренировать в Украине, но, как он подчеркнул, "Польша не является одной из них".

Министры обороны стран Европейского Союза на заседании в пятницу, 30 августа, решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.

Напомним, в октябре 2022 года Евросоюз создал миссию EUMAM для помощи в подготовке украинских военнослужащих.

В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии, но, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждают перенос части тренировок на территорию Украины.

Ранее стало известно, что дипломатическая служба ЕС призвала страны-члены лучше адаптировать военную тренировочную миссию для Украины к потребностям Киева, но не стала рекомендовать отправлять военных инструкторов в Украину.