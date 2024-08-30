Боррель: ЄС не буде навчати українських військових в Україні, але робитиме це близько

Міністри оборони країн Європейського Союзу на засіданні в п’ятницю, 30 серпня, вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.

Про це на пресконференції за підсумками засідання заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

Боррель зазначив, що навчання на території України має сенс, бо українські військові перебуватимуть ближче до поля бою. Він визнав, що держави-члени розділились у цьому питанні.

"Зрештою, ми вирішили, що навчання будуть якнайближче до України, але не на українській території, не на українській землі", – оголосив топдипломат ЄС.

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Він нагадав, що Євросоюз також домовився відкрити спеціальний центр зв’язку в Києві, "аби забезпечити найкращу координацію з Україною та нашими партнерами" в плані навчань.

Боррель водночас зазначив, що деякі держави Євросоюзу, які навчають українських військових, розташовані далеко від України. "І вони роблять чудову роботу. Тож, можливо, питання не у відстані", – резюмував він.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Євросоюз створив місію EUMAM для допомоги в підготовці українських військовослужбовців.

У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини, але, за даними ЗМІ, в Євросоюзі обговорюють перенесення частини тренувань на територію України.

Раніше стало відомо, що дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва, але не стала рекомендувати відправляти військових інструкторів до України.