Аэропорт на Сицилии приостановил работу из-за густого облака пепла из Этны

Аэропорт возле одного из крупнейших городов итальянского острова Сицилия приостановил работу из-за активности вулкана Этна.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Компания-оператор аэропорта возле сицилийского города Катания объявила о приостановлении приема и отправки всех рейсов в связи с активностью Этны, сопровождающейся извержением пепла.

ANSA

Работу аэропорта планируют возобновить, как только падение пепла прекратится и от него расчистят взлетные полосы.

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Рейсы, отправление или прибытие которых выпадает на вынужденную паузу в работе аэропорта, отменят или направят в другие аэропорты, пассажирам нужно будет уточнять информацию у своих авиакомпаний.

По аналогичным причинам аэропорт Катании приостанавливал работу также 5 июля, тогда из Этны поднялось облако пепла высотой до 5 км.

В те же дни большое облако пепла поднялось с вулкана на расположенном неподалеку острове Стромболи.