Над итальянским островом поднялось густое облако вулканического пепла

Над южным итальянским островом Стромболи поднялось густое облако вулканического пепла, хотя интенсивной фазы извержения сейчас нет.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Около 19:00 в среду камеры наблюдения на острове зафиксировали начало выброса облака вулканического пепла.

ANSA

По первым предположениям обсерватории Национального института геофизики и вулканологии, причиной мог стать обвал породы внутри кратера вулкана. Незадолго перед этим сейсмографы зафиксировали легкие толчки.

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Облако пыли распространилось от северного кратера к береговой линии над морем.

Последний интенсивный эпизод извержения вулкана на этом небольшом острове был осенью 2022 года.

Вулкан Стромболи, одноименный с островом, является одним из четырех активных вулканов в Италии. Из-за того, что извержения хорошо видны с моря с большого расстояния и определенная активность наблюдается регулярно, его иногда называют "Средиземноморским маяком".

Во время извержения 2019 года от падающих камней погиб турист, которого извержение застало врасплох неподалеку от вершины, еще несколько человек получили незначительные травмы.