Аэропорт на Сицилии приостановил работу из-за извержения Этны

Аэропорт возле одного из крупнейших городов итальянского острова Сицилия приостановил работу из-за активности вулкана Этна.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Вечером и в ночь на пятницу активизировался один из кратеров Этны, в наиболее интенсивной фазе из него извергалась лава и поднялось облако пепла высотой до 5 км.

Тем временем в Катании и приближенных к вулкану меньших городах все вокруг начало посыпать пеплом. К утру активность вулкана почти прекратилась, но неизвестно, это завершение извержения или только временная пауза.

Аэропорт Катании объявил, что приостанавливает работу, чтобы расчистить взлетную полосу и парковочные площадки самолетов.

"Работа возобновится, когда вулканический пепел уберут из секций, где предполагается движение самолетов", – отметили в администрации.

Возобновить отправление рейсов рассчитывают с 15:00.

Похожий эпизод был и в конце мая, когда аэропорт Катании тоже приостанавливал работу, чтобы почистить взлетно-посадочные полосы от пепла.

На расположенном неподалеку острове Стромболи в четверг из кратера местного вулкана поднялось большое облако пепла, вероятно, из-за обвала внутри него.