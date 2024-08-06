В Копенгагене будут судить поляка, напавшего на премьера Дании

Во вторник в Копенгагене предстанет перед судом поляк, который в начале лета совершил нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Инцидент, произошедший за два дня до выборов в Европейский парламент, привел к тому, что Фредериксен получила незначительную травму шеи и была вынуждена отменить несколько выступлений.

Нападение в Дании произошло через три недели после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен во время покушения, и чуть более чем за месяц до стрельбы в кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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39-летний мужчина, которого обвиняют в причинении удара Фредериксену, на предварительном допросе заявил, что не виновен в совершении преступления. Он сказал, что мало что помнит из этого эпизода из-за опьянения.

Следователи заявили, что он был под воздействием алкоголя и наркотиков в то время и, вероятно, не знал, что жертвой была премьер-министр Дании. Датские СМИ сообщают, что подозреваемый жил в Дании несколько лет.

В телевизионном интервью через несколько дней Фредериксен сказала, что в последние годы наблюдала изменение в публичном дискурсе: в социальных сетях появился резкий тон, "много криков на публике, люди ведут себя очень, очень агрессивно".

Приговор по делу может быть вынесен уже в среду, сообщили в копенгагенском суде. За нападение на лицо, выполняющее государственные функции, ему грозит до восьми лет заключения.

В начале июля ему предъявили официальное обвинение.