На прем’єрку Данії скоїли напад у центрі Копенгагена, нападника затримали

У центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Інцидент стався у п’ятницю ввечері. Поліція повідомила про затримання підозрюваного у нападі.

"Сьогодні ввечері на Култорвет стався інцидент за участю прем'єр-міністра. У нас є арешт у справі, яку ми зараз розслідуємо. Наразі ми не маємо жодних подальших коментарів чи зауважень щодо цієї справи", – заявили у поліції.

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Прем'єр-міністерка шокована інцидентом, але не має жодних коментарів, повідомили в уряді.

"Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сьогодні зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Култорвет в Копенгагені. Метте, природно, шокована цим нападом. Повинен сказати, що це потрясло всіх нас, хто близький до неї", – зазначив міністр навколишнього середовища Магнус Хоуніке (S) на X.

Наразі інформації про інцидент дуже мало, і невідомо, куди саме на тілі Метте Фредеріксен було завдано удару і в який час це сталося.

За словами очевидців, з якими спілкувалось агентство Reuters, прем’єрка після нападу виглядала шокованою, але не мала видимих ознак фізичного ураження.

Напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

Три тижні тому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті замаху.

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