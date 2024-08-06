У Копенгагені судитимуть поляка, що напав на прем'єрку Данії

У вівторок у Копенгагені постане перед судом поляк, який на початку літа вчинив напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Інцидент, що стався за два дні до виборів до Європейського парламенту, призвів до того, що Фредеріксен отримала незначну травму шиї і була змушена скасувати кілька виступів.

Напад у Данії стався через три тижні після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений під час замаху, і трохи більше ніж за місяць до стрілянини в кандидата в президенти США Дональда Трампа.

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39-річний чоловік, якого звинувачують у заподіянні удару Фредеріксен, на попередньому допиті заявив, що не винен у скоєнні злочину. Він сказав, що мало що пам'ятає з цього епізоду через сп'яніння.

Слідчі заявили, що він був під впливом алкоголю і наркотиків в той час і, ймовірно, не знав, що жертвою була прем'єр-міністерка Данії. Данські ЗМІ повідомляють, що підозрюваний жив у Данії кілька років.

У телевізійному інтерв'ю через кілька днів Фредеріксен сказала, що в останні роки спостерігала зміну в публічному дискурсі: в соціальних мережах з'явився різкий тон, "багато криків на публіці, люди поводяться дуже, дуже агресивно".

Вирок у справі може бути винесений вже в середу, повідомили в копенгагенському суді. За напад на особу, яка виконує державні функції, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

На початку липня йому висунули офіційне звинувачення.