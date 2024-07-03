Поляку, який вдарив прем’єрку Данії, висунули офіційне звинувачення
Поляку, який минулого місяця напав на прем’єрку Данії Метте Фредеріксен, висунули офіційне звинувачення.
Про це повідомив адвокат підозрюваного Генрік Карл Нільсен, пише "Європейська правда" з посиланням на АР.
За словами Нільсена, чоловікові, імені якого не називають, було пред'явлено звинувачення в нападі на державного службовця або особу, яка виконує громадський обов'язок.
Адвокат відзначив, що нападник не визнає себе винним і нічого не пам'ятає про цей епізод.
Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожує штраф або до восьми років ув'язнення. Судовий розгляд справи призначено на 6 і 7 серпня в Копенгагені.
Данські ЗМІ повідомляють, що чоловік, ймовірно, перебував під впливом наркотиків і був у стані алкогольного сп'яніння під час інциденту, що стався пізно ввечері 7 червня.
Того вечора 39-річний громадянин Польщі підійшов до Фредеріксен на площі в центрі Копенгагена і вдарив її у праве плече.
Незабаром після цього Фредеріксен доставили в лікарню для обстеження, і вона скасувала свою робочу програму на наступні дні, в тому числі свою появу на заходах, пов'язаних з виборами до Європейського парламенту. Однак в цілому прем’єрка серйозно не постраждала.
Нападник у суді заявляв, що вважає Фредеріксен "дійсно хорошим прем'єр-міністром", і що він був "позитивно здивований", побачивши її на вулиці.