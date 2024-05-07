Sky News: За кибератакой на данные тысяч военнослужащих Британии стоит Китай

Китай стоит за кибератакой на персональных данных тысяч британских военнослужащих, о которой британские медиа сообщили ранее во вторник.

Об этом стало известно Sky News, сообщает "Европейская правда".

Сегодня британским депутатам озвучат официальную информацию о массовой утечке данных военнослужащих. Правительство не называет стоящую за этим страну, но телеканал Sky News узнал, что это Китай.

Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда, содержащую данные текущих военнослужащих и некоторых ветеранов. Хакеры получили доступ к именам и банковским реквизитам.

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Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно "решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними", и "отвергает использование этой проблемы в политических целях для дискредитации других стран".

Министр обороны Грант Шаппс во вторник выступит с заявлением перед Палатой общин. Он изложит "многоточечный план", который будет включать действия по защите пострадавших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Британии сейчас сообщает и оказывает поддержку и консультации пострадавшим, в частности, информирует ветеранские организации о случившемся.

В марте правительство Британии публично обвинило Китай в переломе данных миллионов избирателей в августе 2021 года.

В декабре 2023 года Национальный центр кибербезопасности заявил, что российская разведка стоит за злонамеренной киберактивностью, направленной на вмешательство в политику и демократические процессы Великобритании.