Lufthansa продлевает отмену рейсов в Израиль

Немецкая авиакомпания Lufthansa по соображениям безопасности продолжила отмену рейсов в Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Рейсы немецкой авиакомпании в Тель-Авив и Бейрут теперь будут оставаться отмененными до 12 августа. Ранее ограничение действовало до 8 августа.

Кроме того, до 12 августа отменены рейсы Lufthansa в ливанскую столицу Бейрут.

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Также теперь ограничения затронут Тегеран. Lufthansa отменила свои рейсы в иранскую столицу до 12 августа.

По данным авиакомпании, рейсы в Амман (Иордания) и Эрбиль (Ирак) будут отменены до 7 августа.

Кроме того, самолеты Lufthansa до 7 августа будут избегать воздушного пространства Ирана и Ирака.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.