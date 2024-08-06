Неизвестные стреляли в офис берлинского депутата от партии Шольца

Депутат Палаты представителей Берлина от района Обершьонвайде Ларс Дюстергофт, представляющий Социал-демократическую партию Германии, заявил, что его офис обстреляли в ночь на вторник, 6 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Facebook Дюстергофт заявил, что в сторону его офиса сделали четыре выстрела. Кроме того, на стене рядом красной краской написали слова "Мы осуждаем Германию за геноцид" – как предположил политик, из-за "ситуации на Ближнем Востоке".

"Выстрелы в мое фото и лозунги на стене – это преступные действия, которые меня глубоко задевают и шокируют. Что будет следующим шагом, когда кто-то станет передо мной с пистолетом и нажмет на спусковой крючок?" – написал берлинский депутат.\

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Представитель Дюстерхофта сказал Spiegel, что полицию вызвали на место происшествия во вторник утром, правоохранители начали расследование по факту повреждения имущества с политической подоплекой.

Парламентская фракция СДПГ в Палате представителей Берлина осудила нападение, заявив, что его исполнители "действуют крайне антигуманно и преступно и сознательно выступают против основных принципов нашего свободного и демократического строя".

Дюстерхофт является членом Палаты представителей Берлина с 2016 года и является парламентским представителем СДПГ по социальным вопросам, вопросам опеки и людей с инвалидностью.

Дискуссия об угрозах политикам в Германии разгорелась после ряда насильственных нападений на них накануне выборов в Европейский парламент в июне.

С приближением выборов в трех восточных землях Германии, которые состоятся в сентябре, подобные сообщения о нападениях появляются снова.

В прошлом месяце напали на уроженку Камеруна, политика оппозиционного Христианско-демократического союза Аделину Абимнви Авемо, когда она расклеивала предвыборные плакаты в земле Бранденбург.