Шольц призывает к совместным усилиям против насилия после ряда нападений на политиков

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал граждан занять позицию против насилия после серии нападений на политиков накануне европейских выборов в июне.

Заявление Шольца приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

"Насилие угрожает демократии, и именно поэтому мы должны вместе, как граждане, выступить против него", – сказал канцлер.

По его словам, насилие неприемлемо при любых обстоятельствах – "независимо от того, против какой партии это направлено".

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Признавая, что службы безопасности должны играть свою роль, Шольц добавил, что гражданское общество также должно занять свою позицию.

Недавно в Германии установили трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.

Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.

Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.

Одна из членов СДПГ подверглась нападению в библиотеке.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.