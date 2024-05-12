Шольц призывает к совместным усилиям против насилия после ряда нападений на политиков
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал граждан занять позицию против насилия после серии нападений на политиков накануне европейских выборов в июне.
Заявление Шольца приводит dpa, сообщает "Европейская правда".
"Насилие угрожает демократии, и именно поэтому мы должны вместе, как граждане, выступить против него", – сказал канцлер.
По его словам, насилие неприемлемо при любых обстоятельствах – "независимо от того, против какой партии это направлено".
Признавая, что службы безопасности должны играть свою роль, Шольц добавил, что гражданское общество также должно занять свою позицию.
Недавно в Германии установили трех человек, которые вероятно были соучастниками серьезного нападения на ведущего кандидата Социал-демократической партии Германии на европейских выборах Матиаса Экке.
Избиение было настолько жестоким, что политика пришлось доставить в больницу и прооперировать.
Еще раньше депутат Бундестага от "Зеленых" Кай Геринг и его однопартиец Рольф Флисс подверглись нападению после партийного мероприятия в Эссене.
Одна из членов СДПГ подверглась нападению в библиотеке.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и министры внутренних дел 16 федеральных земель заявили, что хотят ужесточить законы для защиты политиков и помощников на выборах от политически мотивированного насилия.