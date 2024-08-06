Невідомі стріляли в офіс берлінського депутата від партії Шольца

Депутат Палати представників Берліна від району Обершьонвайде Ларс Дюстергофт, який представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, заявив, що його офіс обстріляли в ніч проти вівторка, 6 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Facebook Дюстергофт заявив, що в бік його офісу зробили чотири постріли. Крім того, на стіні поруч червоною фарбою написали слова "Ми засуджуємо Німеччину за геноцид" – як припустив політик, через "ситуацію на Близькому Сході".

"Постріли в моє фото і гасла на стіні – це злочинні дії, які мене глибоко зачіпають і шокують. Що буде наступним кроком, коли хтось стане переді мною з пістолетом і натисне на спусковий гачок?" – написав берлінський депутат.

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Речник Дюстергофта сказав Spiegel, що поліцію викликали на місце події у вівторок вранці, правоохоронці розпочали розслідування за фактом пошкодження майна з політичним підґрунтям.

Парламентська фракція СДПН у Палаті представників Берліна засудила напад, заявивши, що його виконавці "діють украй антигуманно і злочинно і свідомо виступають проти основних принципів нашого вільного і демократичного ладу".

Дюстергофт є членом Палати представників Берліна з 2016 року і є парламентським представником СДПН із соціальних питань, питань опіки та людей з інвалідністю.

Дискусія про погрози політикам у Німеччині розгорілась після низки насильницьких нападів на них напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.

З наближенням виборів у трьох східних землях Німеччини, що відбудуться у вересні, подібні повідомлення про напади з’являються знову.

Минулого місяця напали на уродженку Камеруну, політикиню опозиційного Християнсько-демократичного союзу Аделіну Абімнві Авемо, коли вона розклеювала передвиборчі плакати в землі Бранденбург.