В Латвии задержали подозреваемого в нападении на пограничника, расследованию помогала Украина

Благодаря международному сотрудничеству латвийская полиция задержала подозреваемого в покушении на сотрудника Государственной пограничной службы в Даугавпилсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Материалы дела переданы в прокуратуру для предъявления обвинения, тем временем следствие продолжается, и органы правопорядка устанавливают других членов организованной группировки.

Дело расследует Управление по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями.

Реклама:

В ходе расследования было установлено, что преступление имело видимые признаки заказа и участия в нем международной организованной преступной группы. Установлено также, что к совершенному преступлению причастна организованная на международном уровне группа лиц, в состав которой входили граждане Латвии, Литвы и Украины.

По данным Госполиции, была создана совместная следственная группа, куда вошли сотрудники полиции Латвии и Украины.

Расследование проводилось на территории Латвии и Украины. Во время следствия полиция получила информацию о членах организованной группы, куда входил и гражданин Латвии. Его задержали.

Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за нелегальный оборот алкоголя и табачных изделий, а также за хранение, перемещение или реализацию товаров или других ценностей, подлежащих таможенному оформлению, на таможенной территории Латвии без разрешения таможенных органов, если это совершено в крупном размере.

Параллельно на территории Украины были задержаны еще трое подозреваемых – ими оказались граждане Украины 1983, 1988 и 1998 г.р.

Уголовный процесс начат по ч. 1 и ч. 5 статьи 118 Уголовного закона Латвии – за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, в связи с тем, что потерпевший или его родственник выполняли свои служебные или профессиональные обязанности, а также, если преступление совершено организованной группой.

За это преступление законодательством предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, с последующим пробационным надзором на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества или без таковой.

Рано утром 6 ноября 2020 года в Даугавпилсе было совершено покушение на сотрудника пограничной службы. Пострадавший пограничник участвовал в борьбе с организованной контрабандой сигарет.

Когда сотрудник направлялся на работу, на него напали вооруженные преступники, распылив ему в лицо слезоточивый газ и нанеся множество ударов по голове и телу предметом, похожим на молоток. Пострадавшему удалось вырваться и вызвать скорую.

В начале лета в Польше умер пограничник, который получил ножевое ранение в районе села Дубичи Церковные, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковни группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному