У Латвії затримали підозрюваного в нападі на прикордонника, розслідуванню допомагала Україна

Завдяки міжнародному співробітництву латвійська поліція затримала підозрюваного в замаху на співробітника Державної прикордонної служби в Даугавпілсі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Матеріали справи передано до прокуратури для пред'явлення обвинувачення, тим часом слідство триває, і органи правопорядку встановлюють інших членів організованого угруповання.

Справу розслідує Управління по боротьбі з організованою злочинністю та серійними злочинами.

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Під час розслідування було встановлено, що злочин мав видимі ознаки замовлення та участі в ньому міжнародної організованої злочинної групи. Встановлено також, що до скоєного злочину причетна організована на міжнародному рівні група осіб, до складу якої входили громадяни Латвії, Литви та України.

За даними Держполіції, було створено спільну слідчу групу, куди увійшли співробітники поліції Латвії та України.

Розслідування проводилося на території Латвії та України. Під час слідства поліція отримала інформацію про членів організованої групи, куди входив і громадянин Латвії. Його затримали.

Раніше він уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів за нелегальний обіг алкоголю та тютюнових виробів, а також за зберігання, переміщення або реалізацію товарів або інших цінностей, що підлягають митному оформленню, на митній території Латвії без дозволу митних органів, якщо це скоєно у великому розмірі.

Паралельно на території України було затримано ще трьох підозрюваних – ними виявилися громадяни України 1983, 1988 і 1998 р.н.

Кримінальний процес розпочато за ч. 1 і ч. 5 статті 118 Кримінального закону Латвії – за вбивство за особливо обтяжуючих обставин, у зв'язку з тим, що потерпілий або його родич виконували свої службові або професійні обов'язки, а також, якщо злочин скоєно організованою групою.

За цей злочин законодавством передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення, або позбавлення волі на строк від 15 до 20 років, з подальшим пробаційним наглядом на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна або без такої.

Рано вранці 6 листопада 2020 року в Даугавпілсі було скоєно замах на співробітника прикордонної служби. Потерпілий прикордонник брав участь у боротьбі з організованою контрабандою сигарет.

Коли співробітник прямував на роботу, на нього напали озброєні злочинці, розпорошивши йому в обличчя сльозогінний газ і завдавши безліч ударів по голові й тілу предметом, схожим на молоток. Потерпілому вдалося вирватися і викликати швидку.

На початку літа у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому