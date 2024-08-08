Полиция Каталонии начала операцию по поиску и аресту Пучдемона

В испанской Каталонии полиция начала операции по поиску и аресту экс-лидера региона Карлеса Пучдемона, который в этот четверг вернулся в Испанию с изгнания.

Об этом сообщил телеканал TV3, пишет "Европейская правда".

Полиция заявила, что не знает, где находится Пучдемон после того, как он выступил сегодня утром на мероприятии у Триумфальной арки.

Полицейская операция была сосредоточена на наблюдении за въездами и выездами из Барселоны и была распространена на южную столичную область из-за указаний на то, что он мог бы направиться в этом направлении.

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Пучдемон появился на мероприятии, организованном партией Junts и произнес короткую речь.

"Мы пришли напомнить им, что мы все еще здесь. Я не знаю, когда мы снова увидимся, но что бы ни случилось, когда мы снова увидимся, мы сможем вместе очень громко кричать: "Да здравствует свободная Каталония!" – сказал он.

В прошлом месяце Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест Пучдемона в другом деле по обвинениям о растрате средств и неповиновении, предусматривающих тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.