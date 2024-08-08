Экс-лидер Каталонии выступил перед сторонниками в Барселоне, несмотря на угрозу ареста

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон появился в Барселоне в этот четверг, через 2475 дней (почти 7 лет) после того, как покинул Испанию, чтобы сбежать от испанского правосудия после провозглашения независимости региона 27 октября 2017 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает La Vanguardia.

Он появился на улице Трафальгар, откуда направился к Триумфальной арке, чтобы произнести короткую и эмоциональную речь перед тысячами граждан, пришедшими его поприветствовать. Он намерен присутствовать на запланированной на сегодня инаугурации Сальвадора Ильи в качестве главы женералитата (правительства), и для этого он начал шествие с несколькими сторонниками, сопровождавшими его к парламенту.

"Я пришел сюда, чтобы напомнить вам, что мы все еще здесь. И мы все еще здесь, потому что мы не имеем права сдаваться", – сказал Пучдемон со сцены, имея в виду независимость Каталонии.

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Пучдемон осудил "жесткие репрессии", которые "вмешались в жизнь наших институтов". Зная, что его могут отправить в тюрьму через несколько часов, Пучдемон отметил, что "в стране, где амнистии не амнистируют, мы не хотим быть", потому что, по его словам, у этой страны есть "проблемы с демократическими корнями".

Пучдемон признал риск своего ареста и фактически признался, что не знает, когда снова встретится со своими сторонниками: "Сегодня некоторые будут праздновать мой арест и думать, что насмешки нас отпугнут. Они ошибаются, мы не дадим себя смутить".

На Пучдемона распространяется национальный ордер на арест, выданный следственным судьей Пабло Льяреной, что означает, что он должен быть арестован, как только ступит на испанскую территорию, после того как сам судья отказался применить закон об амнистии к преступлению присвоения государственных средств, в котором его обвиняют.

Его партия подготовила для него официальный прием под Триумфальной аркой в Барселоне, неподалеку от парламента, к которому присоединились другие организации и партии, выступающие за независимость, такие как Каталонская национальная ассамблея (ANC), Tmnium Cultural, Consell per la República, Ассоциация муниципалитетов за независимость (AMI), а также CUP и ERC.

Митинг начался возле Триумфальной арки в девять утра, хотя сторонники и политические группы начали собираться еще до восьми.

В понедельник Пучдемон заявил, что планирует вернуться в Испанию на инаугурацию нового главы автономии Сальвадора Ильи, несмотря на угрозу ареста.

В прошлом месяце Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест Пучдемона в другом деле по обвинениям о растрате средств и неповиновении, предусматривающим тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.