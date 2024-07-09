Высший суд Испании закрыл дело о "терроризме" против лидера сепаратистов Каталонии

Верховный суд Испании во вторник, 9 июля, прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении бывшего президента Каталонии и лидера сепаратистской партии Junts Карлеса Пучдемона.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Расследование, начатое в феврале, касалось группы "Демократическое цунами" – каталонской группы, которая принимала активное участие в протестах после заключения 13 лидеров сепаратистов в результате референдума о независимости в 2017 году.

Действия "Демократического цунами" – в частности блокирование пути в аэропорт Барселоны – следственный судья определил как "уличный терроризм", заявив, что Пучдемон непосредственно был причастен к ним.

Реклама:

Но судья испанского Верховного суда Сусана Поло сейчас постановила закрыть расследование в отношении Пучдемона, поскольку следственный судья в июне 2021 года неправомерно продолжил свое расследование в отношении "Демократического цунами".

Из-за процессуальной ошибки все расследования, осуществленные с тех пор, в том числе и в отношении Пучдемона, являются недействительными.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест лидера сепаратистов Каталонии по другому делу о растрате средств и неповиновении, которые предусматривают тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.