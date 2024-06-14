В Испании прокуроры проигнорировали применение амнистии к экс-лидеру Каталонии

Испанские прокуроры, которые ведут дело против лидеров каталонских сепаратистов, проигнорировали приказ применить закон об амнистии к подсудимым, обвиняемым в хищении средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Лидер каталонской партии Junts Карлес Пучдемон и четверо других политиков до сих пор находятся под следствием по делам, связанным с их ролью в неудачной попытке отделения региона в 2017 году, в которых их обвиняют в возможном хищении государственных средств для проведения незаконного референдума.

Прокуроры Верховного суда, которые ведут дело Пучдемона, утверждают, что растрата средств не подпадает под действие закона об амнистии несмотря на то, что главный прокурор страны Альваро Гарсия Ортис в пятницу приказал им включить ее в дело.

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Разногласия заключаются в разном толковании того, имели ли подсудимые целью личное обогащение во время совершения хищения, в чем их обвиняют прокуроры, а это выводит Пучдемона и других обвиняемых из-под действия закона об амнистии.

Гарсия Ортис созвал 38 высших прокуроров Испании на встречу во вторник, чтобы обсудить этот вопрос. По его словам, он выслушает их аргументы и решит, сохранять ли свою позицию или изменить ее.

Прокуроры должны будут подчиниться или взять самоотвод и передать дело другим.

В конце мая нижняя палата парламента Испании окончательно приняла противоречивый законопроект об амнистии для каталонских сепаратистов.

Он вступил в силу во вторник, и теперь суды имеют до двух месяцев, чтобы применить закон, который амнистирует сотни чиновников и активистов, причастных к попыткам провозглашения независимости Каталонии с 2011 года.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

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