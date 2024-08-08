Поліція Каталонії розпочала операцію з пошуку та арешту Пучдемона

В іспанській Каталонії поліція розпочала операції з пошуку й арешту екслідера регіону Карлеса Пучдемона, який цього четверга повернувся до Іспанії з вигнання.

Про це повідомив телеканал TV3, пише "Європейська правда".

Поліція заявила, що не знає, де перебуває Пучдемон після того, як він виступив у четвер вранці на заході біля Тріумфальної арки.

Поліцейська операція була зосереджена на спостереженні за в'їздами і виїздами з Барселони і була поширена на південну столичну область через вказівки на те, що він міг би попрямувати в цьому напрямку.

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Пучдемон з'явився на заході, організованому партією Junts і виголосив коротку промову.

"Ми прийшли нагадати їм, що ми все ще тут. Я не знаю, коли ми знову побачимося, але що б не сталося, коли ми знову побачимося, ми зможемо разом дуже голосно кричати: "Хай живе вільна Каталонія!" – сказав він.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт Пучдемона в іншій справі за звинуваченнями про розтрату коштів і непокору, що передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.