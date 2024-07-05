США отложили совместные военные учения с Грузией на фоне ухудшения отношений
США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений с Грузией Noble Partner.
Об этом говорится в сообщении Пентагона, информирует "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, Соединенные Штаты инициировали комплексный пересмотр двусторонних отношений между США и Грузией.
"В рамках этого пересмотра Соединенные Штаты откладывают на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, которые изначально были запланированы на 25 июля – 6 августа 2024 года", – говорится в сообщении.
В Пентагоне добавили, что решение отложить учения связано с ложными обвинениями, выдвинутыми правительством Грузии против США и других западных структур относительно якобы давления на Тбилиси для "открытия второго фронта против России", а также относительно обвинений в адрес США в двух попытках государственного переворота против правительства Грузии.
"Таким образом, правительство Соединенных Штатов решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии", – говорится в сообщении.
Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Силами обороны Грузии, поскольку мы стремимся и в дальнейшем укреплять способность Грузии защищать свой суверенитет и поддерживать свою территориальную целостность.
В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Но их имена опубликованы не были.
Недавно СМИ сообщили, что под визовые санкции США, введенных из-за принятия в Грузии закона об "иноагентах", попали, в частности, несколько депутатов партии власти "Грузинская мечта" и силовики, причастные к разгонам протестов.
Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую предоставляют Грузии, из-за принятия скандального закона и антизападного разворота страны.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о новых мерах против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".