В Эстонии хотят дополнить строительные нормы требованием об укрытии

Министерство внутренних дел Эстонии готовит проект изменений в законодательство, которым хотят ввести требование проектировать укрытие в каждом большом жилом доме.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Проектом предлагают, чтобы полноценное укрытие было обязательным элементом для всех новых жилых комплексов и зданий другого назначения общей площадью от 1200 квадратных метров. Прогнозируют, что стоимость обустройства укрытия удорожает строительные проекты ориентировочно на 2%.

"Если посмотреть на ситуацию с безопасностью в нашем регионе, важно начать действовать уже сейчас, чтобы наши люди были защищены в случае военной угрозы... Укрытия спасают человеческие жизни в ситуациях, когда противник атакует гражданских вместо военных объектов – так, как россияне уже два года поступают в Украине", – отметил министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.

Проект МВД предусматривает, что площадь укрытия в доме или здании общественного назначения должна составлять не менее 2% его общей площади, а для крупных промышленных помещений – 1% площади.

Министерство ссылается на опыт Финляндии, где проектирование укрытий в зданиях практикуют уже много десятилетий. Там это добавляет к стоимости строительства 1-2%.

Кроме того, министерство хочет инициировать создание укрытий в уже существующих домах там, где это возможно.

После начала полномасштабной войны в Украине в Эстонии выяснили, что в настоящее время на территории страны есть более 200 укрытий, где может разместиться около 160 тысяч человек. Всего в Эстонии проживает около 1,3 млн человек.

Напомним, после начала полномасштабной войны ряд европейских стран проверяли, как работают их системы оповещения населения.

В Литве разработали новую концепцию гражданской обороны, уделив отдельное внимание укрытиям.