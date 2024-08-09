Полиция не исключает, что экс-лидер Каталонии, которому грозит арест, все еще в Испании

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон может до сих пор скрываться в Испании, где ему грозит арест по обвинению в растрате средств, после неожиданного появления на митинге в Барселоне накануне.

Об этом заявил комиссар полиции Каталонии Эдуард Саент на брифинге в пятницу, 9 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Саент пояснил, что Пучдемона решили задержать сразу после его выступления в Барселоне, чтобы избежать публичной конфронтации, но им помешала группа из около 50 человек в "соломенных шляпах".

"Это была операция, которая не достигла своей цели – ареста Пучдемона, что можно определить как ошибку, но мы не хотели выставлять себя дураками. (Полиция. – Ред.) сделала то, что от них требовали", – сказал он.

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На вопрос о возможном местонахождении экс-лидера Каталонии Саент сказал, что не исключает его возможного укрытия в Испании.

"Я не исключаю, что этот человек все еще находится в Барселоне. У меня нет объективных доказательств того, что господин Пучдемон находится в Бельгии, я скорее думаю, что это то, во что они хотят, чтобы я поверил, а мы не работаем с предположениями, а тем более с заявлениями заинтересованных сторон", – добавил он.

Перед тем соратники Пучдемона заявили, что он выехал из Испании и отправляется в Бельгию, где последние семь лет скрывается от испанского правосудия. Но журналисты не смогли подтвердить, что экс-лидер Каталонии действительно туда вернулся.

Его разыскивают в Испании по подозрению в хищении средств, связанных с референдумом о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Пучдемон заявляет, что голосование было законным, а потому связанные с ним обвинения не имеют под собой никаких оснований.

После выступления Пучдемона на митинге в Барселоне каталонская полиция начала операции по его поиску и аресту, которые пока не увенчались успехом.