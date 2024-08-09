Экс-лидер Каталонии покинул Испанию, избежав ареста

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон в пятницу возвращается в Бельгию после появления на митинге в Барселоне и избежания ареста.

Об этом заявил генеральный секретарь его партии Junts Жорди Туруль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Жорди Туруль сказал радио RAC1, что он не знает, добрался ли Пучдемон уже до своего дома в Ватерлоо, где он прожил семь лет в изгнании после того, как возглавил неудачную попытку отделения Каталонии в 2017 году.

Его разыскивают в Испании по подозрению в хищении средств, связанных с референдумом о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным. Пучдемон заявляет, что голосование было законным, а потому связанные с ним обвинения не имеют под собой никаких оснований.

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"Он приехал в Испанию не для того, чтобы его арестовали, а для того, чтобы реализовать свои политические права", – сказал Туруль.

Он добавил, что Пучдемон изначально планировал принять участие в голосовании в региональном парламенте с целью избрания нового лидера Каталонии.

Вместо того чтобы пойти с митинга в парламент пешком, Пучдемон сел в машину из соображений безопасности, а затем решил немедленно уехать, поскольку считал, что его не пустят на территорию парламента, сказал Туруль. Впоследствии каталонская полиция начала операции по поиску и аресту Пучдемона. Полицейская операция была сосредоточена на наблюдении за въездами и выездами из Барселоны, но Пучдемон исчез.

Туруль добавил, что Пучдемон не хотел давать возможность фотографировать его арест.

Сам Жорди Туруль был заключен в тюрьму между 2018 и 2021 годами по обвинениям в мятеже, подстрекательстве к мятежу и хищении средств во время референдума о независимости, но был помилован испанским правительством.

Региональный парламент Каталонии вечером в четверг, 8 августа, избрал президентом региона Сальвадора Илью – представителя Социалистической рабочей партии Испании, которую возглавляет испанский премьер Педро Санчес.