Немецкое управление воздушным движением подверглось атаке пророссийских хакеров
Немецкое управление воздушным движением (DFS), которое отвечает за контроль воздушного движения, стало объектом хакерской атаки.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
"Наша офисная связь была взломана, и сейчас мы принимаем защитные меры", – заявил в воскресенье представитель DFS, базирующейся в Лангене вблизи Франкфурта-на-Майне. Они пытаются свести влияние инцидента к минимуму.
В DFS подчеркнули, что хакерская атака не повлияла на воздушное движение и оно продолжается в обычном режиме.
По данным DFS, атака произошла на прошлой неделе. Пока неизвестно, можно ли было получить доступ к данным. Органы безопасности были проинформированы, пояснил представитель DFS.
По данным местных СМИ, атака связана с хакерской группой APT28, которая также известна под псевдонимом Fancy Bear. APT28 уже несколько лет атакует коммерческие компании, такие как оборонные, энергоснабжающие и логистические компании.
Западные правительства классифицируют эту группу как длинную руку российских спецслужб. В Германии группа стала известной широкой общественности в 2015 году из-за хакерской атаки на Бундестаг.
Весной Германия отозвала своего посла из России для консультаций после того, как Берлин обвинил Москву в кибератаках на оборонные и аэрокосмические компании и партию власти.
В Берлине заявили, что атаки, которые начались два года назад, были направлены против правящей Социал-демократической партии Германии, а также компаний в логистике, обороне, аэрокосмическом и ИТ-секторах.
По данным властей Германии, группа APT28, также известная как Fancy Bear, воспользовалась уязвимостью в Microsoft Outlook, чтобы взломать учетные записи электронной почты.
3 мая ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.
В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров.