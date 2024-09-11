Шольц повторно призвал к мирному саммиту с Россией – ради "справедливого мира"

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду повторил свой призыв провести мирный саммит по Украине с участием России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Шольц сделал свое заявление, выступая в Бундестаге в Берлине.

"Сейчас именно тот момент, именно то время, когда мы должны озвучить имеющиеся варианты", – сказал немецкий канцлер.

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"Нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна получить место за столом переговоров. Это задача, которую мы должны решить сейчас, озвучить то, что возможно", – сказал Шольц.

Он признал, что некоторые немецкие избиратели выступают против предоставления военной помощи Украине и поддерживали партии, которые открыто агитировали против такой поддержки.

Но Шольц подчеркнул, что это правильно – "поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

В то же время, добавил канцлер, "будет сделано все возможное для того, чтобы возможности достижения мира – справедливого мира, который не является продиктованным, не является капитуляцией, который уважает целостность и суверенитет Украины как страны, которая переживает вторжение – чтобы такой мир всегда рассматривался".

Ранее Шольц уже предлагал провести еще одну мирную конференцию с участием России в обширном недавнем интервью общественному вещателю ZDF.

Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны некоторых других немецких политиков, особенно со стороны правоцентристской оппозиции христианских демократов, которые обвинили Шольца в том, что он отступает от своей поддержки Украины и пытается оказать давление на Киев с целью принудить его к переговорам.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок скептически оценивает "мирные переговоры" с Владимиром Путиным.