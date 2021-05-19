США ввели санкции против экс-президента Албании за коррупцию

Государственный департамент США сообщил о введении санкций против бывшего президента и экс-премьера Албании Сали Бериши за масштабную коррупцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

"Сегодня я объявляю о включении в санкционный список Сали Бериши, бывшего президента Албании, бывшего премьер-министра Албании и бывшего члена парламента Албании, за его причастность к значительной коррупции", - заявил Блинкен.

В частности, как отмечается, Бериша, занимая должность премьер-министра Албании, участвовал в коррупционных действиях, таких как присвоение государственных средств и вмешательство в общественные процессы, в том числе использование властных полномочий для собственной выгоды и обогащения своих политических союзников и членов своей семьи.

"Этим решением я подтверждаю необходимость подотчетности и прозрачности в демократических институтах Албании, правительственных процессах и действиях албанских государственных служащих", - заявил госсекретарь.

Санкции также введены против членов семьи экспрезидента. Им запрещен въезд в США.

"США продолжают поддерживать народ Албании. Департамент и в дальнейшем будет использовать такие средства давления для содействия подотчетности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире ", - говорится в заявлении.

Сали Бериша был президентом Албании с 1992 по 1997 год, а также возглавлял правительство этой страны в 2005-2013 годах.