Экс-премьера Албании, подозреваемого в коррупции, поместили под домашний арест

Албанский суд в субботу назначил домашний арест бывшему премьер-министру Сале Бериши, который возглавляет оппозиционную Демократическую партию и находится под следствием по делу о возможной коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Судья Ирена Гьока из Специального суда первой инстанции по вопросам коррупции и организованной преступности, который рассматривает дела, связанные с чиновниками и политиками, удовлетворила просьбу прокуратуры поместить 79-летнего Беришу под домашний арест после того, как он нарушил предыдущие ограничительные меры, предусматривающие предоставление отчетов каждые две недели. Ему также запретили выезжать за границу.

Его адвокат Генч Гьокутай заявил, что суд также запретил Бериши общаться с другими людьми, кроме его семьи, которая проживает вместе с ним, и считает это решение нарушением закона. Лишение Бериши общения может стать более широким политическим вопросом, поскольку он является лидером главной оппозиционной партии.

На прошлой неделе парламент проголосовал за лишение Бериши неприкосновенности. Лояльные к Берише депутаты пытались сорвать заседание и бойкотировали голосование.

Бериша раскритиковал расследование и арест как политические репрессии по приказу премьер-министра Эди Рамы и предупредил о "мощных протестах".

В октябре прокуратура публично заявила, что Бериша находится под следствием по обвинению в злоупотреблении служебным положением с целью помочь своему зятю, Джамарберу Малтези, приватизировать государственную землю для строительства 17 многоквартирных домов. Прокуратура еще не подала официальных обвинений в суд, и Бериша формально все еще находится под следствием.

Прокуроры заявили, что в случае признания виновным Берише грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Бериша был премьер-министром Албании в 2005-2013 годах, а также президентом в 1992-1997 годах. На парламентских выборах 2021 года он был переизбран депутатом от Демократической партии.

В мае 2021 года правительство США запретило Берише и его близким родственникам въезд в страну из-за вероятной причастности к коррупции. Из-за этого экс-премьер Албании решил подать в суд на госсекретаря США Блинкена за клевету.

За несколько дней до того, как в октябре были обнародованы результаты расследования роли Бериши в земельной сделке, оппозиционные депутаты регулярно срывали заседания парламента в знак протеста против отказа правящих социалистов создать комиссии для расследования вероятных случаев коррупции с участием Рамы и других высокопоставленных чиновников правительства.