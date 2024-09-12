В польском Щецине из-за старого боеприпаса эвакуировали людей из девяти домов
В польском городе Щецин, что неподалеку от границы с Германией, из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны перекрыли ряд улиц и эвакуировали жителей девяти домов.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Опасную находку обнаружили на стройплощадке в среду 11 сентября, поблизости от жилого комплекса "Новая Цукровня" на окраине города.
Обезвреживание бомбы будут проводить утром 12 сентября, в связи с чем с 9:00 многие близлежащие улицы будут полностью закрыты для движения.
Жители девяти домов по улице Евгениуша Квятковского должны выехать из района до указанного времени, для них обеспечили специальный автобус.
Напомним, ранее на этой неделе из-за неразорвавшегося артснаряда эвакуировали более 200 человек в Познани.
На прошлой неделе из-за старых снарядов закрывали школу в городке вблизи французского Бордо.
В Чехии в августе проводили масштабную операцию из-за найденной на территории завода авиабомбы.