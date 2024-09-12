В польском Щецине из-за старого боеприпаса эвакуировали людей из девяти домов

В польском городе Щецин, что неподалеку от границы с Германией, из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны перекрыли ряд улиц и эвакуировали жителей девяти домов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Опасную находку обнаружили на стройплощадке в среду 11 сентября, поблизости от жилого комплекса "Новая Цукровня" на окраине города.

Обезвреживание бомбы будут проводить утром 12 сентября, в связи с чем с 9:00 многие близлежащие улицы будут полностью закрыты для движения.

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Жители девяти домов по улице Евгениуша Квятковского должны выехать из района до указанного времени, для них обеспечили специальный автобус.

Напомним, ранее на этой неделе из-за неразорвавшегося артснаряда эвакуировали более 200 человек в Познани.

На прошлой неделе из-за старых снарядов закрывали школу в городке вблизи французского Бордо.

В Чехии в августе проводили масштабную операцию из-за найденной на территории завода авиабомбы.