Науседа у Києві пообіцяв спільно з Україною "перемогти монстра"

Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до Києва у четвер пообіцяв спільно з Україною перемогти у війні "монстра".

Про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

Науседа наголосив, що Литва бачить боротьбу України проти агресора як свою власну боротьбу.

"Україна ніколи не залишиться наодинці. Разом ми сильніші. Разом ми переможемо монстра, керованого імперіалістичними амбіціями", – сказав литовський президент.

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Мужність українського народу в боротьбі, додав він, об'єднала весь демократичний світ.

"Литва була з Україною від початку війни і буде з нею до перемоги. Це не лише воля політиків, а литовського народу, який щиро прагне перемоги України, який щедро жертвує, який відкрив свої домівки і серця для українців", – зауважив Науседа.

Підтримка України з боку Литви на сьогодні становить майже 1,5 млрд євро, 647 млн євро з цієї допомоги призначені на військові цілі, додав він.

Нагадаємо, у середу 11 вересня Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю в оборонній сфері.

Науседа напередодні також виступив на саміті Кримської платформи, де закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.