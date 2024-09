Украина подписала с Литвой меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

Украина и Литва подписали в среду меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Меморандум был подписан в рамках оборонно-промышленного форума в Киеве, отметил Науседа.

"Занятость в оборонной промышленности растет, а высокие технологии и инжиниринг помогают разрабатывать современные решения для поля боя. Объединенные усилия приведут Украину к победе", – написал Науседа.

