Украина подписала с Литвой меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

Украина и Литва подписали в среду меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Меморандум был подписан в рамках оборонно-промышленного форума в Киеве, отметил Науседа.

"Занятость в оборонной промышленности растет, а высокие технологии и инжиниринг помогают разрабатывать современные решения для поля боя. Объединенные усилия приведут Украину к победе", – написал Науседа.

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Opened the Defence Industry Forum in Kyiv where a memorandum on 🇱🇹-🇺🇦 defence cooperation was signed.



Employment in the defence industry is growing, and high-tech & engineering are helping develop modern battlefield solutions.



United efforts will lead to Ukraine's victory! pic.twitter.com/BsC0LvhajC – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2024

В пресс-службе президента Литвы уточнили, что меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству между Литвой и Украиной подписали литовская и украинская конфедерации промышленников.

В своей речи на форуме Науседа подчеркнул, что победа Украины – это "наш единственный выбор, и мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить победу Украины".

По словам Науседы, достижение победы требует мобилизации оборонного потенциала для обеспечения хорошо оснащенных войск на передовой, а также разработки новых технологий, вооружения, методов ведения войны и инновационных подходов.

Науседа также выступил на саммите Крымской платформы, где призвал не привыкать к системным нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Науседа прибыл в Киев с визитом в среду утром.