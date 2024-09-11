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Украина подписала с Литвой меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

Новости — Среда, 11 сентября 2024, 15:19 — Кристина Бондарева

Украина и Литва подписали в среду меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Меморандум был подписан в рамках оборонно-промышленного форума в Киеве, отметил Науседа.

"Занятость в оборонной промышленности растет, а высокие технологии и инжиниринг помогают разрабатывать современные решения для поля боя. Объединенные усилия приведут Украину к победе", – написал Науседа.

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В пресс-службе президента Литвы уточнили, что меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству между Литвой и Украиной подписали литовская и украинская конфедерации промышленников.

В своей речи на форуме Науседа подчеркнул, что победа Украины – это "наш единственный выбор, и мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить победу Украины".

По словам Науседы, достижение победы требует мобилизации оборонного потенциала для обеспечения хорошо оснащенных войск на передовой, а также разработки новых технологий, вооружения, методов ведения войны и инновационных подходов.

Науседа также выступил на саммите Крымской платформы, где призвал не привыкать к системным нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Науседа прибыл в Киев с визитом в среду утром.

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