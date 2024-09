Президент Литвы на Крымской платформе: Нельзя, чтобы нарушения прав человека стали нормой

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Крымской платформы призвал не привыкать к системным нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", краткий пересказ своей речи Науседа опубликовал в X (Twitter).

Литовский президент напомнил, что агрессия РФ против Украины началась более 10 лет назад именно с Крыма.

Russia's aggression started in Crimea more than 10 years ago. This is where its reign of terror must also end.



Russia's aggression started in Crimea more than 10 years ago. This is where its reign of terror must also end.

At the 4th Summit of @crimeaplatform, I stressed that we cannot allow massive human rights violations to become a "new normal". Only 🇺🇦 victory will restore justice!

