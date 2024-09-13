Британия отреагировала на лишение ее дипломатов аккредитации в России

Министерство иностранных дел Великобритании назвало обвинения, выдвинутые российской службой безопасности ФСБ в адрес сотрудников британского посольства в Москве, абсолютно безосновательными.

Об этом говорится в заявлении министерства, которое приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что российские власти отозвали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в России в прошлом месяце.

"Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, абсолютно безосновательны", – заявили в министерстве.

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Там отметили, что РФ пошла на этот шаг после того, как правительство Великобритании приняло меры в ответ на деятельность России в Европе и в Великобритании.

"Мы беспрекословно защищаем наши национальные интересы", – говорится в заявлении.

Сообщение о том, что Россия отозвала аккредитацию шести британских дипломатов в Москве из-за обвинений в шпионаже и подрывной деятельности, прозвучало в то время, когда глава правительства Британии Кир Стармер отправился в Вашингтон, чтобы обсудить разрешение Украине на использование ракет дальнего радиуса действия в глубине российской территории.

В четверг Путин заявил, что любой шаг Запада, который позволит Киеву использовать дальнобойное оружие против целей на территории России, будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с РФ.

Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.