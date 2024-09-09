Премьер Румынии объяснил, почему не сбивали российский дрон-нарушитель

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку отверг упреки в бездействии властей из-за нарушения воздушного пространства российским дроном в минувшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Чолаку отметил, что Румыния отреагировала на нарушение воздушного пространства в режиме реального времени и следила за ситуацией с помощью истребителей F-16.

Он добавил, что румынская сторона не была обязана принимать меры.

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"Если бы беспилотники целились по румынской территории, конечно, наша страна вмешалась бы", – заверил премьер Румынии.

Он назвал инцидент провокацией, призванной проверить способность соседних с Украиной государств реагировать на подобные ситуации.

По меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября. Власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной.

Министерство иностранных дел Румынии призвало к уважению международного права, в частности неприкосновенности румынского воздушного пространства, и подтвердило свое решительное осуждение незаконных атак РФ.

Лидер румынской главной оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьера Чолаку объяснить залет российских беспилотников.