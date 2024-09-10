СМИ: В Румынии обсудят изменение закона, которое позволит сбивать дроны-нарушители

Комитет румынского Сената по вопросам обороны может обсудить изменения в законодательство, которые позволят военным сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнало румынское информагентство Agerpres.

На заседании сенатского комитета, который соберется в среду, 11 сентября, будут присутствовать представители Министерства национальной обороны Румынии.

По данным парламентских источников Agerpres, одной из тем встречи будет анализ изменений в законодательство, которые позволят военным уничтожать беспилотники, входящие на румынскую территорию.

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Ранее председатель Сената Николае Чуке предложил заключить протокол с Украиной, чтобы российские беспилотники, которые входят в воздушное пространство Румынии, "могли быть уничтожены системами противовоздушной обороны".

Напомним, по меньшей мере два российских "Шахеды" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Власти Румынии перед тем разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной.

Обломки одного из "Шахедов" нашли накануне в Тулче.

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Румыния отреагировала в режиме реального времени и отслеживала ситуацию с помощью истребителей F-16, отметив, что эти беспилотники не были нацелены на румынскую территорию.