В Румынии возле границы с Украиной нашли обломки "Шахеда"

В румынском уезде Тулча, что у границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, обнаружили обломки российского беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

Их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

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"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. – Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", – говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.

По меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября. Власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы – уездов, граничащих с Украиной.

Министерство иностранных дел Румынии призвало к уважению международного права, в частности неприкосновенности румынского воздушного пространства, и подтвердило свое решительное осуждение незаконных атак РФ.

Лидер главной румынской оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьера Чолаку объяснить залет российских беспилотников.