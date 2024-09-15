Премьер-министр Польши сообщил о первой жертве сильного наводнения

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о первом человеке, который умер в результате сильного наводнения в соседней стране.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции в воскресенье утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Туск выступал в Нижнесилезском воеводстве в городе Клодзко, который страдает от наводнения.

Река Ниса-Клодзская в Клодзко после сильных ливней Реклама: фото: RMF FM

"У нас есть первая подтвержденная смерть от утопления в районе Клодзко", – заявил Дональд Туск. Больше подробностей об обстоятельствах смерти глава польского правительства не сообщил.

Премьер-министр подчеркнул, что во многих местах ситуация драматическая, и призвал придерживаться рекомендаций служб по эвакуации.

Туск обратился к жителям с просьбой не недооценивать угрозу и не отказываться от эвакуации. Он отметил, что промедление с эвакуацией может представлять опасность не только для граждан, но и для служб, которым придется проводить эвакуацию позже, в значительно более сложных условиях.

Всего в Клодзском уезде было эвакуировано 1 600 человек. Это преимущественно локальные эвакуации – люди переезжают в высшие части города. Туск ожидает, что таких эвакуаций будет гораздо больше.

В Чехии и соседней Польше накануне зафиксировали наводнения, вызванные сильными ливнями, которые продолжались всю ночь.

Накануне на польско-чешской границе два пункта пропуска закрыли на неопределенное время из-за наводнения, которое сделало невозможным их работу.