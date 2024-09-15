Прем'єр-міністр Польщі повідомив про першу жертву сильної повені

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про першу людину, яка померла внаслідок сильної повені у сусідній країні.

Про це Туск сказав на пресконференції у неділю вранці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Туск виступав у Нижньосілезькому воєводстві у місті Клодзко, що потерпає від повені.

Річка Ниса-Клодзька у Клодзко після сильних злив фото: RMF FM

"У нас є перша підтверджена смерть від утоплення в районі Клодзко", – заявив Дональд Туск. Більше подробиць про обставини смерті глава польського уряду не повідомив.

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Прем'єр-міністр підкреслив, що в багатьох місцях ситуація драматична, і закликав дотримуватися рекомендацій служб щодо евакуації.

Туск звернувся до мешканців з проханням не недооцінювати загрозу та не відмовлятися від евакуації. Він наголосив, що зволікання з евакуацією може становити небезпеку не лише для громадян, а й для служб, яким доведеться проводити евакуацію пізніше, у значно складніших умовах.

Загалом у Клодзькому повіті було евакуйовано 1 600 осіб. Це переважно локальні евакуації – люди переїжджають у вищі частини міста. Туск очікує, що таких евакуацій буде набагато більше.

У Чехії та сусідній Польщі напередодні зафікували повені, спричинені сильними зливами, що тривали всю ніч.

Напередодні на польсько-чеському кордоні два пункти пропуску закрили на невизначений час через повінь, що унеможливила їхню роботу.