Польская оппозиция провела в Варшаве многолюдный митинг против правительства Туска
Новости — Воскресенье, 15 сентября 2024, 10:21 —
В субботу в Варшаве около четырех тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге, организованном польской консервативной оппозиционной партией "Право и Справедливость", чтобы усилить поддержку перед президентскими выборами в следующем году.
Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".
На митинге лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский призвал сторонников быть активными на социальном и политическом уровнях и поддержать кандидата от партии на президентских выборах в следующем году. Он еще не назвал имя кандидата.
✌️ Dziękujemy, że byliście z nami na proteście #stopPATOwładzy! Niech żyje Polska, niech żyją Wolni Polacy! 🇵🇱 pic.twitter.com/ffGP0m8Lf2Реклама:– Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 14, 2024
Качиньский также обвинил проевропейское правительство Польши в том, что оно действует вопреки интересам страны и нарушает ее законы. Он вспомнил о недавно начатых расследованиях по обвинениям в неэффективном управлении и коррупции правительства "Права и справедливости".
До 4 тысяч человек с национальными бело-красными флагами собрались на митинг, который проходил у здания Министерства юстиции в Варшаве. Она стала символом многолетних глубоких разногласий между сторонниками Качиньского и Дональда Туска, нынешнего премьер-министра.
Партия "Право и справедливость", которая руководила Польшей с 2015 по 2023 год, вызвала критику со стороны Брюсселя и Туска за внесение изменений в польскую судебную систему, которые считались недемократическими.
Партия потеряла власть на выборах 2023 года, но все еще осуществляет контроль через президента Анджея Дуду, который является союзником "Права и справедливости".
Дуда, чей второй и последний срок заканчивается в следующем году, блокирует многие правительственные законопроекты.
Напомним, вероятный кандидат в президенты от партии "Право и справедливость", бывший премьер Матеуш Моравецкий находится в шаге от открытия в отношении него уголовного дела.
Детали читайте в статье: Дело против экс-премьера: что стоит за преследованием ключевого оппозиционного политика Польши.