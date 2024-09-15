Польская оппозиция провела в Варшаве многолюдный митинг против правительства Туска

В субботу в Варшаве около четырех тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге, организованном польской консервативной оппозиционной партией "Право и Справедливость", чтобы усилить поддержку перед президентскими выборами в следующем году.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

На митинге лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский призвал сторонников быть активными на социальном и политическом уровнях и поддержать кандидата от партии на президентских выборах в следующем году. Он еще не назвал имя кандидата.

✌️ Dziękujemy, że byliście z nami na proteście #stopPATOwładzy! Niech żyje Polska, niech żyją Wolni Polacy! 🇵🇱 pic.twitter.com/ffGP0m8Lf2 Реклама: September 14, 2024

Качиньский также обвинил проевропейское правительство Польши в том, что оно действует вопреки интересам страны и нарушает ее законы. Он вспомнил о недавно начатых расследованиях по обвинениям в неэффективном управлении и коррупции правительства "Права и справедливости".

До 4 тысяч человек с национальными бело-красными флагами собрались на митинг, который проходил у здания Министерства юстиции в Варшаве. Она стала символом многолетних глубоких разногласий между сторонниками Качиньского и Дональда Туска, нынешнего премьер-министра.

Партия "Право и справедливость", которая руководила Польшей с 2015 по 2023 год, вызвала критику со стороны Брюсселя и Туска за внесение изменений в польскую судебную систему, которые считались недемократическими.

Партия потеряла власть на выборах 2023 года, но все еще осуществляет контроль через президента Анджея Дуду, который является союзником "Права и справедливости".

Дуда, чей второй и последний срок заканчивается в следующем году, блокирует многие правительственные законопроекты.

Напомним, вероятный кандидат в президенты от партии "Право и справедливость", бывший премьер Матеуш Моравецкий находится в шаге от открытия в отношении него уголовного дела.

Детали читайте в статье: Дело против экс-премьера: что стоит за преследованием ключевого оппозиционного политика Польши.