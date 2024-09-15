Польська опозиція провела у Варшаві велелюдний мітинг проти уряду Туска

У суботу у Варшаві близько чотирьох тисяч людей взяли участь в антиурядовому мітингу, організованому польською консервативною опозиційною партією "Право і Справедливість", щоб посилити підтримку перед президентськими виборами наступного року.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

На мітингу лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський закликав прихильників бути активними на соціальному та політичному рівнях і підтримати кандидата від партії на президентських виборах наступного року. Він ще не назвав ім'я кандидата.

✌️ Dziękujemy, że byliście z nami na proteście #stopPATOwładzy! Niech żyje Polska, niech żyją Wolni Polacy! 🇵🇱 pic.twitter.com/ffGP0m8Lf2 Реклама: September 14, 2024

Качинський також звинуватив проєвропейський уряд Польщі у тому, що він діє всупереч інтересам країни і порушує її закони. Він згадав про нещодавно розпочаті розслідування щодо звинувачень у неефективному управлінні та корупції уряду "Права і справедливості".

До 4 тисяч людей з національними біло-червоними прапорами зібралися на мітинг, що проходив біля будівлі Міністерства юстиції у Варшаві. Вона стала символом багаторічних глибоких розбіжностей між прихильниками Качинського і Дональда Туска, нинішнього прем'єр-міністра.

Партія "Право і справедливість", яка керувала Польщею з 2015 по 2023 рік, викликала критику з боку Брюсселя і Туска за внесення змін до польської судової системи, які вважалися недемократичними.

Партія втратила владу на виборах 2023 року, але все ще здійснює контроль через президента Анджея Дуду, який є союзником "Права і справедливості".

Дуда, чий другий і останній термін закінчується в наступному році, блокує багато урядових законопроектів.

Нагадаємо, найімовірніший кандидат у президенти від партії "Право і справедливість", колишній прем’єр Матеуш Моравецький перебуває за крок від відкриття щодо нього кримінальної справи.

Деталі читайте у статті: Справа проти експрем'єра: що стоїть за переслідуванням ключового опозиційного політика Польщі.