В Австрии наводнение добралось до Вены, целую федеральную землю объявили зоной бедствия

Австрия стала еще одной европейской страной, где после ливней начались наводнения, в том числе в столице Вене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Der Standard.

Вся федеральная земля Нижняя Австрия объявлена зоной бедствия. Во время ликвидации последствий наводнения в этой земле погиб пожарный.

Ситуация в городе Цветтль Реклама: фото: АРА

Согласно расчетам, емкость водохранилища в Оттенштайне на реке Камп, притоке Дуная, будет исчерпана до обеда воскресенья – прогнозируется переполнение водохранилища. Если это произойдет, это повлечет значительные наводнения вдоль Кампа.

Наводнение добралось и до столицы Вены, где жителей эвакуировали из их домов в районе Пенцинг.

Городские власти Вены советуют людям избегать на выходных берегов венских лесных ручьев. Они могут быстро разлиться и затопить берега. В общем, людям следует выходить из дома только в случае необходимости.

Висока вода у Відні фото міської влади

С воскресенья линии венского метро U3, U4 и U6 работают только с ограничениями.

U4 Stadtpark geschlossen und das hab ich noch nie gesehen… pic.twitter.com/T3gtu2WiGo – Simone Stribl (@SimoneStribl) September 15, 2024

Движение поездов на западной линии между Амштеттеном и Санкт-Валентином было приостановлено в ночь на воскресенье. Пока неизвестно, как долго продлится закрытие линии.

Многочисленные мероприятия были отменены. Среди них – Вахауский марафон, фестиваль и концерт и футбольный матч.

Экстремальный прогноз погоды привел к перекрытию дорог. Многочисленные дороги были закрыты из-за наводнения – около 45 федеральных и земельных дорог только в Нижней Австрии.

Чешская Республика, Польша и Румыния также сообщили о наводнениях в последние дни.

В Румынии наводнение унесло жизни четырех человек. В Польше премьер-министр Дональд Туск в воскресенье объявил о первой жертве наводнения.