В Польше сообщили о второй жертве крупного наводнения

В городе Бьельско-Бьяла Силезского воеводства в ручье нашли тело мужчины, который, как полагают, стал жертвой наводнения.

Об этом сообщила радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".

Тело мужчины без внутренних повреждений нашли в ручье, в котором на тот момент уровень воды составлял всего 25 сантиметров, но ночью он был в разы выше.

Прокуратура расследует обстоятельства гибели мужчины. Пока неизвестно, что стало непосредственной причиной его смерти, но радиостанция отмечает, что он стал жертвой наводнения.

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Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул во время утренней конференции в воскресенье, что ситуация во многих местах драматическая, и призвал придерживаться рекомендаций служб по эвакуации.

Туск также сообщил о первом погибшем человеке в Клодзко. Он не предоставил дальнейших подробностей об обстоятельствах, при которых произошла смерть человека.

Позже Тобиаш Фонфара из уездного отделения полиции в Клодзко сообщил, что речь идет о смерти мужчины в деревне Кросновице

"Мы получили такое сообщение, но наши сотрудники пока не могут добраться до Кросновице, поскольку село затоплено. Мы не имеем никаких выводов по этому делу. Мы не знаем, какие были обстоятельства и причины смерти", – сказал сотрудник полиции.

Как сообщала "ЕП", в нескольких странах Центральной Европы бушуют наводнения.

Местных жителей Нижней Австрии приходится эвакуировать из-за наводнений, высокая вода добралась и до Вены.

Кроме того, четыре человека погибли из-за наводнений в Румынии, а в Чехии без света остались сотни тысяч людей и начали разрушаться дома.

В Польше высокая вода разрушила мост в городе Глухолазы на юго-западе страны.