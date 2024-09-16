Венгрия готовится к "наводнению десятилетия" на Дунае

В Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.

Об этом сообщает 444.hu, пишет Европейская правда".

Премьер-министр Виктор Орбан снял специальное видеообращение, заявив, что место, на котором он стоит, на следующий день может быть уже под водой и уровень воды будет превышать его рост, а затем поднимется еще больше.

Из Facebook Виктора Орбана

"Но эксперты по водным ресурсам полностью уверены, что самые высокие уровни воды на этой неделе не превысят исторические рекорды. Они говорят, что если мы справились с тем наводнением, то сможем и с меньшим", – успокоил он.

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По его словам, зонами наибольшего риска являются столица Будапешт, изгиб Дуная севернее Будапешта и Сигеткез на западе страны.

Орбан заверил, что у спасательных служб есть все необходимое, а основным ответственным за реагирование на стихийное бедствие будет министр внутренних дел.

Утром 16 сентября представитель Национальной водной администрации заявил, что с наводнением возможно разное развитие событий – в зависимости от того, сколько еще будут продолжаться сильные ливни в Австрии. По его словам, максимальный уровень воды на Дунае должен быть примерно на 40 см ниже абсолютного рекорда 2013 года – то есть 8,9 метра.

Службы начали публиковать информацию о дамбах и других местах, где нужна помощь волонтеров для заполнения мешков и другой подготовки.

Министр обороны объявил, что армия также присоединится к реагированию на стихийное бедствие. Привлекут около 12 тысяч человек, в районы ожидаемых подтоплений перебрасывают гусеничные машины-амфибии.

Ранее о приближении "наводнения десятилетия" предупредил мэр Будапешта.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.