Венгрия готовится к "наводнению десятилетия" на Дунае
Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 12:02 —
В Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.
Об этом сообщает 444.hu, пишет Европейская правда".
Премьер-министр Виктор Орбан снял специальное видеообращение, заявив, что место, на котором он стоит, на следующий день может быть уже под водой и уровень воды будет превышать его рост, а затем поднимется еще больше.
"Но эксперты по водным ресурсам полностью уверены, что самые высокие уровни воды на этой неделе не превысят исторические рекорды. Они говорят, что если мы справились с тем наводнением, то сможем и с меньшим", – успокоил он.
По его словам, зонами наибольшего риска являются столица Будапешт, изгиб Дуная севернее Будапешта и Сигеткез на западе страны.
Орбан заверил, что у спасательных служб есть все необходимое, а основным ответственным за реагирование на стихийное бедствие будет министр внутренних дел.
Утром 16 сентября представитель Национальной водной администрации заявил, что с наводнением возможно разное развитие событий – в зависимости от того, сколько еще будут продолжаться сильные ливни в Австрии. По его словам, максимальный уровень воды на Дунае должен быть примерно на 40 см ниже абсолютного рекорда 2013 года – то есть 8,9 метра.
Службы начали публиковать информацию о дамбах и других местах, где нужна помощь волонтеров для заполнения мешков и другой подготовки.
Министр обороны объявил, что армия также присоединится к реагированию на стихийное бедствие. Привлекут около 12 тысяч человек, в районы ожидаемых подтоплений перебрасывают гусеничные машины-амфибии.
Ранее о приближении "наводнения десятилетия" предупредил мэр Будапешта.
Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.