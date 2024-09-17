В Польше затопило еще один город, местные власти призывают людей эвакуироваться
Новости — Вторник, 17 сентября 2024, 07:30 —
Местные власти польского города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали жителей эвакуироваться из-за затопления улиц, а во Вроцлаве в Нижней Силезии поднимают набережную, чтобы защитить районы от возможного затопления рекой Быстрицей.
Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на заявления местных властей городов, передает "Европейская правда".
Из-за переполнения водой дамб, мэр Левина-Бжеского Артур Котара обратился к жителям города с просьбой об эвакуации и посоветовал запастись спальными мешками или одеялами.
Он сообщил изданию, что несколько улиц в городе уже затоплены, вода распространяется по всему городу.
"Через некоторое время будет невозможно проводить эвакуацию. Уровень воды на улицах растет. Автомобили больше не будут въезжать – за исключением военной или пожарной техники", – признал он.
Мэр города заверил, что люди, которые нуждаются в индивидуальной эвакуации – получат ее.
В Ворцлаве местные власти распорядились использовать 40 000 мешков с песком для того, чтобы поднять набережную и защитить жилые районы Маршовице-1 и Маршовице-2 от возможного затопления рекой Быстрица.
Яцек Сутрик, мэр Вроцлава, объявил в социальных сетях, что набережные будут частично обнесены пленкой, а солдаты используют 40 000 мешков с песком для их поднятия.
"Набережные должны быть подняты на полтора метра, чтобы обезопасить населенные пункты. Если будет потребность в эвакуации, мы предоставим автобусы к месту проведения работ" – написал он.
Жителей угрожающих жилых массивов просят быть бдительными и по возможности переехать на более высокие этажи домов.
"Речь идет не о панике, а о честной оценке ситуации. Мы держим пальцы скрещенными, чтобы ничего не произошло", – пояснил он.
Напомним, в четырех пострадавших воеводствах приостановили учебный процесс.
По состоянию на 16 сентября в Польше было известно о двух погибших, в результате стихии, в Чехии погибли трое.
В понедельник правительство страны впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.