У Польщі затопило ще одне місто, місцева влада закликає людей евакуюватися

Місцева влада польського міста Левін-Бжеський Опольського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення вулиць, а у Вроцлаві у Нижній Сілезії підіймають набережну, аби захистити райони від можливого затоплення річкою Бистрицею.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на заяви місцевої влади міст, передає "Європейська правда".

Через переповненням водою дамб, мер Левіна-Бжеського Артур Котара звернувся до мешканців міста з проханням про евакуацію та порадив брати з собою спальні мішки або ковдри.

Фото: RMF24

Він повідомив виданню, що кілька вулиць у місті вже затоплені, а вода поширюється по всьому місту.

Реклама:

"Через деякий час буде неможливо проводити евакуацію. Кількість води на вулицях зростає. Автомобілі більше не будуть в'їжджати – за винятком військової або пожежної техніки", – визнав він.

Мер міста запевнив, що люди, які потребують допомоги для евакуації, отримають її.

Фото: RMF24

У Ворцлаві місцева влада розпорядилася використати 40 000 мішків з піском для того, щоб підняти набережну та захистити житлові райони Маршовіце-1 і Маршовіце-2 від можливого затоплення річкою Бистриця.

Яцек Сутрик, мер Вроцлава, оголосив у соціальних мережах, що набережні будуть частково обнесені плівкою, а солдати використають 40 000 мішків з піском для їх підняття.

"Набережні мають бути підняті на півтора метра, щоб убезпечити населені пункти. Якщо буде потреба в евакуації, ми надамо автобуси до місця проведення робіт" – написав він.

Фото: wroclaw.pl

Мешканців загрозливих житлових масивів просять бути пильними і за можливості переїхати на вищі поверхи будинків.

"Йдеться не про паніку, а про чесну оцінку ситуації. Ми тримаємо пальці схрещеними, щоб нічого не сталося", – пояснив він.

Фото: wroclaw.pl

Нагадаємо, у чотирьох постраждалих воєводствах призупинили навчальний процес.

Станом на 16 вересня у Польщі було відомо про двох загиблих, у Чехії внаслідок стихії загинули щонайменш троє людей.

У понеділок уряд країни вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.