У чотирьох воєводствах Польщі закривають навчальні заклади через масштабну повінь

У Польщі закрили 350 навчальних закладів у чотирьох воєводствах через масштабну повінь.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на заяву Міністерства освіти Польщі, передає "Європейська правда".

Як зазначається, повені призвели до закриття багатьох доріг у Опольському регіоні. Серед іншого закрита національна дорога №45 біля Крапковіце.

З понеділка, як інформує Міністерство освіти, припиняють навчання у 350 закладах чотирьох воєводств. Найбільше таких закладів у Нижній Сілезії та Опольському воєводстві.

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В ефірі Polskie Radio професорка Варшавського університету природничих наук Ева Зарась зазначила, що інвестори, які будують житлові масиви в зонах підтоплення, розраховують на те, що таких ситуацій не буде і вода не затопить будинки:

"Маємо гігантську проблему, яка постійно наростає, коли говоримо про просторовий розвиток. Привабливі ціни ділянок завжди повинні насторожити інвесторів. Місце розташування ділянок має значення. Часто так виходить, що ці привабливі ціни пов’язані з ризиком затоплення".

Зарась додала, що такі повені, як на півдні Польщі, відбуваються вже кілька років, тому країна має посилити напрацювання відповідної просторової політики.

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих.

В Угорщині готуються до великої повені на Дунаї, до угорської частини якого наближається велика вода з інших центральноєвропейських країн.