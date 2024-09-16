Польща вперше оголосить стан стихійного лиха у районах, постраждалих від повені
Уряд Польщі готується вперше запровадити стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Проєкт Ради міністрів передбачає, що стан стихійного лиха буде діяти у всіх районах, постраждалих від повені.
Це буде перший випадок задіяння такого правового режиму – у 1997 і 2010 роках до нього не вдавалися.
Стан стихійного лиха передбачає зміну деяких правил звичайного часу. Зокрема, у такому разі уряд та місцеві органи влади отримують розширені повноваження для реагування на ситуацію.
Зокрема, уможливлюється обов’язкова, а не лише рекомендована евакуація та запровадження заборони на перебування чи пересування у певних місцях.
Також стан стихійного лиха дозволяє зобов’язувати приватний бізнес делегувати працівників для робіт, пов’язаних з подоланням наслідків стихійного лиха.
Цей правовий режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.
Нагадаємо, у чотирьох постраждалих воєводствах призупинили навчальний процес.
У Польщі відомо вже про двох загиблих, внаслідок стихії, у Чехії загинула щонайменш одна людина.