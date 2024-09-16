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Польща вперше оголосить стан стихійного лиха у районах, постраждалих від повені

Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 13:00 — Марія Ємець

Уряд Польщі готується вперше запровадити стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Проєкт Ради міністрів передбачає, що стан стихійного лиха буде діяти у всіх районах, постраждалих від повені.

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Це буде перший випадок задіяння такого правового режиму – у 1997 і 2010 роках до нього не вдавалися. 

Стан стихійного лиха передбачає зміну деяких правил звичайного часу. Зокрема, у такому разі уряд та місцеві органи влади отримують розширені повноваження для реагування на ситуацію. 

Зокрема, уможливлюється обов’язкова, а не лише рекомендована евакуація та запровадження заборони на перебування чи пересування у певних місцях. 

Також стан стихійного лиха дозволяє зобов’язувати приватний бізнес делегувати працівників для робіт, пов’язаних з подоланням наслідків стихійного лиха. 

Цей правовий режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.

Нагадаємо, у чотирьох постраждалих воєводствах призупинили навчальний процес

У Польщі відомо вже про двох загиблих, внаслідок стихії, у Чехії загинула щонайменш одна людина. 

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Польща стихійні лиха
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