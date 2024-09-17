В Польше уже семеро погибших от наводнения

За последние часы в Польше подтвердили гибель еще двух человек в результате наводнения, которое накрыло юго-запад страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РАР.

В Нижнесилезском воеводстве в городе Лёндек-Здруй спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле. Предварительно следователи, прибывшие на вызов, установили, что мужчина не был местным.

Другое сообщение касалось города Строне-Шленски того же воеводства, где полиция нашла тело мужчины на берегу реки.

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Представительница местного отделения спасательной службы Виолетта Мартушевска сообщила, что место происшествия охраняла полиция, прокурор и следователи осуществляют мероприятия, а личность мужчины устанавливается.

По данным полиции Польши, это шестая и седьмая подтвержденные жертвы наводнений, которые накрыли юго-западную Польшу за последние дни.

В четырех пострадавших воеводствах приостановили учебный процесс, а накануне польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в пострадавших районах.

Также большая вода нанесла ущерб и привела к жертвам в Австрии, Венгрии, Словакии и других странах.